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Сергей Левченко обратился к военным с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне

30 июня 2019
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне для обеспечения нужд пострадавшего населения. В результате наводнения был подтоплен местный хлебозавод.

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По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, мукой Тулун обеспечен на ближайшие дни с мощностью потребления 4 тонны в сутки. Имеющиеся запасы продовольственного зерна 400 тонн и 30 тонн муки позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней. Ведомство ведет работу по доставке дополнительных объемов зерна и муки. 

Сегодня в Тулун доставлено более 3 тысяч булочных изделий от АО «Каравай». Решен вопрос с поставкой продукции Иркутского хлебозавода, которая поступит в город завтра. Организуется помощь Тулунскому району СХПК «Усольский свинокомплекс». 

На территории города в рабочем режиме осуществляют деятельность два дискаунтера «Хлеб-соль», 30 магазинов продовольственных товаров. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания. Ведутся рейды. 

Служба потребрынка региона работает с торговыми организациями, расположенными на подтопленных территориях, на предмет исключения случаев завышения цен. 

Специалисты службы потребрынка и ООО «Сервико» осуществляют отправку гуманитарного груза. Накануне в Тулун доставлено около 20 тонн продуктов питания и воды. В настоящее время готовится к доставке груз с детским питанием, средствами гигиены, в том числе с детскими подгузниками. Решается вопрос с доставкой питьевой воды в Нижнеудинск. 

/ СИА /
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