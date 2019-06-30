Сергей Левченко обратился к военным с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в Тулуне для обеспечения нужд пострадавшего населения. В результате наводнения был подтоплен местный хлебозавод.



По данным министерства сельского хозяйства Иркутской области, мукой Тулун обеспечен на ближайшие дни с мощностью потребления 4 тонны в сутки. Имеющиеся запасы продовольственного зерна 400 тонн и 30 тонн муки позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней. Ведомство ведет работу по доставке дополнительных объемов зерна и муки.



Сегодня в Тулун доставлено более 3 тысяч булочных изделий от АО «Каравай». Решен вопрос с поставкой продукции Иркутского хлебозавода, которая поступит в город завтра. Организуется помощь Тулунскому району СХПК «Усольский свинокомплекс».



На территории города в рабочем режиме осуществляют деятельность два дискаунтера «Хлеб-соль», 30 магазинов продовольственных товаров. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания. Ведутся рейды.



Служба потребрынка региона работает с торговыми организациями, расположенными на подтопленных территориях, на предмет исключения случаев завышения цен.



Специалисты службы потребрынка и ООО «Сервико» осуществляют отправку гуманитарного груза. Накануне в Тулун доставлено около 20 тонн продуктов питания и воды. В настоящее время готовится к доставке груз с детским питанием, средствами гигиены, в том числе с детскими подгузниками. Решается вопрос с доставкой питьевой воды в Нижнеудинск.