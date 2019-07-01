Губернатор: Ущерб дорогам Иркутской области оценивается почти в 800 млн рублей

Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 млн рублей. Такую оценку ситуации дал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в аэропорту Братска.

По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, подтоплены более 34 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью более 240 км, размыто 35 труб, повреждено 16 мостов из которых девять деревянных, один металлический, 10 мостов разрушено полностью, остальные шесть разрушены частично. Разрушены причальные части двух паромных переправ и затоплены два парома в Черемховском районе на реке Белая и в Нижнеудинском районе (переправа Казачья Бадарановка).

В полной готовности находятся восемь бригад по восстановлению мостов и труб, привлечена дополнительная техника с других территорий области. После понижения уровня воды специалисты готовы приступить к восстановлению проезда.



- Дорожно-строительная техника работает на дорогах в Черемховском, Тайшетском, Тулунском районах, привлечено для восстановления 60 единиц техники. Восстановительные работы в Нижнеудинском районе уже производятся, восстанавливается сообщения с поселками, где спала вода, - пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.



В зоне затопления находится участок автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» с 1490 км по 1496 км. На данном участке расположено шесть мостов. С 28 июня там введено ограничение движения для всех видов транспорта.

Федеральная трасса Р-255 для движения временно закрыта на участке с 1477км по 1497 км. Действует сообщение между Красноярском и Братском. По федеральной дороге Р-255 «Сибирь» через Нижнеудинск можно доехать до Тулуна, повернуть на кольцевой развязке и направиться в Братск по федеральной автодороге А-331 «Вилюй». Стоит отметить, что на посту 1477 км пропускают до кольца на км 1490 только тех, кто следует в Братск. Официально в сторону Иркутска движение пока остаётся закрытым.



По сообщению минстроя Иркутской области, альтернативный вариант следования по маршруту Красноярск - Братск - Красноярск - по региональной дороге «Тайшет– Чуна – Братск» - сегодня затоплен и закрыт.