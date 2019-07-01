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Минсельхоз Иркутской области: предварительный ущерб от паводка сельскому хозяйству составил 300 млн рублей

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Министерство сельского хозяйства продолжает мониторинг подтопленных территорий. В зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Зиминского районов. 

Поголовье крупного рогатого скота составляет более 5,5 тысяч голов. Возможно, погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади - 52 головы, возможно, все погибли. 

На территории пострадавших районов подтоплены посевы 3655 гектаров зерновых культур, 25 гектаров картофеля, сенокосы 272 гектара. Также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна и 120 рулонов сена. 

В ведомстве сообщили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения территориях определят после спада воды.

Напомним, сегодня ночью в аэропорту Братска Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание, посвящённое чрезвычайной ситуации с наводнением в Иркутской области, на котором было отмечено, что предварительный ущерб от паводка сельскому хозяйству составил 300 млн рублей. 

/ СИА /
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