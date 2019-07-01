Выплаты: 10 тыс. руб. всем пострадавшим от паводка, 50 тыс. руб. на члена семьи при частичной потере имущества, 100 тыс. руб. - при полной

В Тулунском районе пострадавшим от паводка жителям начали выплачивать компенсацию. Туда 30 июня приехала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева.



Всего в списках числятся 3600 пострадавших, сумма выплаты на каждого составляет 10 000 рублей. Деньги жителям Тулунского района выдают наличными, потому как у людей нет возможности использовать банковские карты. Тем, у кого есть возможность снять деньги с карты, переведут на счет.



- Пострадавшим, которые полностью лишились имущества, полагается по федеральному законодательству компенсация в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, в случае частичной потери имущества – 50 тысяч рублей. Списки уточняются, выплаты начнутся в ближайшее время, - пояснила Светлана Иевлева.



Средства в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона.