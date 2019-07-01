На выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области выделено около 1 млрд рублей

30 июня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей. Об этом сообщил Губернатор региона Сергей Левченко по итогам совещания, которое сегодня ночью в Братске провел Президент России Владимир Путин. Глава государства дал поручения региональной и федеральным властям, связанные с мерами ликвидации последствий стихийного бедствия в пяти территориях Иркутской области.



- Мы оперативно провели все финансовые согласования с Правительством РФ. Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 000 рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме этого, уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма – около 1,5 млн рублей, - отметил глава региона.



Следующая задача – воссоздание жилья и инфраструктуры. Как только спадет вода, специалисты приступят к восстановлению водоводов, электросетей, дорог и мостов. Для этого уже стягиваются необходимые силы: специалисты, материалы, дорожная и строительная техника. Все работы необходимо провести в кратчайшие сроки.



- Восстановление жилья – одна из самых важных и первостепенных задач. Мы пока до конца не знаем точных объемов, потому что многое под водой. Но уже понятно, что объем очень большой. Мы обязаны помочь людям, которые остались без квартир и домов. Постараемся, чтобы у каждого человека, у каждой семьи был выбор, какое жилье получить. Причем, это необязательно должен быть Тулун или Нижнеудинск. Предложим несколько вариантов. Такой опыт есть. Так мы делали два года назад для тех, кто потерял жильё при пожарах в поселке Бубновка в Киренском районе. Мы тогда дали на выбор пять вариантов и в течение полугода всех обеспечили жильем, - рассказал Сергей Левченко.



На местах сегодня решают текущие проблемы: подвозят воду, проводят очистку мест, которые являются препятствием для схода воды. Как только вода сойдет, проведут санитарную обработку.



- Мы прорабатываем списки детей и семей с детьми для того, чтобы они имели возможность на время, пока будут производиться работы, переждать летний период в детских лагерях, в том числе за пределами Иркутской области и, возможно, за пределами Сибирского федерального округа. Я уже обсудил это с губернаторами СФО и они подтвердили, что готовы принимать наших детей и семьи и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию, - подчеркнул Губернатор.