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Военные доставили мобильный хлебозавод в зону паводка

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В Нижнеудинский авиацией Центрального военного округа доставлены подразделения мобильного хлебозавода. Напомним, что к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения обратился Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
 
Переброшенный из Екатеринбурга комплекс состоит из печи и тестомесительного агрегата, которые способны производить 3 тонны хлеба в сутки. Вместе с техникой в Иркутскую область доставлены бригады материально-технического обеспечения. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения.

/ СИА /
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