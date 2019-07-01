Военные доставили мобильный хлебозавод в зону паводка

В Нижнеудинский авиацией Центрального военного округа доставлены подразделения мобильного хлебозавода. Напомним, что к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения обратился Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Переброшенный из Екатеринбурга комплекс состоит из печи и тестомесительного агрегата, которые способны производить 3 тонны хлеба в сутки. Вместе с техникой в Иркутскую область доставлены бригады материально-технического обеспечения. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения.