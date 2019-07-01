В Иркутске вырос спрос на кондиционеры

В июне резко вырос интерес пользователей к кондиционерам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за погоды просмотры климатической техники увеличились на 25%, а продажи на 44%.

Чаще всего на продажу выставлялись настенные кондиционеры. На них приходилось более половины объявлений (63%), тогда как на мобильные — 37%, причём настенные модели оказались на 70% дороже. За последний месяц количество поисковых запросов кондиционеров утроилось. А звонки по таким объявлениям увеличились в 2 раза. Интересно, что каждый второй кондиционер был приобретён у продавцов с максимальным рейтингом «5 звёзд».

В Иркутске продавались одни из самых дорогих устройств — в среднем по 12 349 рублей, что на 30% выше средней цены предложения по стране (9 490 рублей). По этому показателю Иркутск уступает только Абакану, где предлагались самые дорогие кондиционеры в России (15 464 рубля). На третьем месте — Екатеринбург (11 919 рублей). Дешевле всего можно было приобрести кондиционеры в Самаре (7 450 рублей), Саратове (7 174 рубля) и Волгограде (6 447 рублей).