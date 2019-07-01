Средняя зарплата оператора 1С в Иркутске составляет 25 тыс. рублей в месяц – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что оператор 1С в Иркутске в среднем получает 25 000 рублей, что в 1,7 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского специалиста составляет 42 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране.

Меньше всего зарабатывают операторы 1С из Улан-Удэ – 22 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход оператора составляет 24 000 рублей, в Чите – 26 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 34 000 рублей в месяц.

Программа «1С» является наиболее популярным помощником бухгалтеров, которые часто не владеют в совершенстве ее функционалом. На сегодняшний день она применяется практически на всех предприятиях, поэтому профессия оператора программного обеспечения востребована. Такие вакансии присутствуют практически у каждого субъекта хозяйствования. Они часто совмещаются с другими профессиями. Работодатели отдают предпочтение тому соискателю, у которого есть дополнительное образование бухгалтера или экономиста, поскольку дополнительные знания позволят специалисту разносторонне подходить к решению поставленной перед ним задачи.

Оператор 1С должен уметь работать с бухгалтерской документацией, понимать ее сущность и принципы оформления. Без знаний и практических навыков обслуживания персонального компьютера, умения оперирования с базовыми офисными программами и сетью интернет, сложно будет разобраться в 1С. Человеку, претендующему на должность, необходимо изучить налоговое и трудовое законодательство, а также нормативы, применяемые при оформлении документации.