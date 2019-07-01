Клиенты высоко оценили работу страховщиков Сбербанка

Страховые дочерние компании Сбербанка – СК «Сбербанк страхование жизни» и СК «Сбербанк страхование» – лидеры по нескольким направлениям исследования потребительского восприятия брендов страховых компаний. Исследование проводилось Финансовым университетом при Правительстве РФ в первом квартале 2019 года. В основу оценки положены результаты социологических исследований, проведенных в 78 городах страны с населением более 250 тыс. человек.

В частности, страховые компании Сбербанка заняли первое место по доле страхователей, довольных работой своего страховщика: об этом заявили 96% опрошенных клиентов страховых компаний Сбербанка, что на 3 процентных пункта больше, чем в целом по рынку. Столько же клиентов страховых компаний Сбербанка (96%) считают, что их компания (СК «Сбербанк страхование» или «Сбербанк страхование жизни») является легко доступной и располагает широкой сетью удобно расположенных офисов. Этот показатель на 9 процентных пунктов больше, чем в целом по рынку. Страховые компании Сбербанка лидируют на российском рынке и в части восприятия их современности – 96% опрошенных клиентов положительно ответили на вопрос «Является ли ваша компания современной?». И по этому показателю страховые компании Сбербанка намного опережают среднерыночные показатели.

СК «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» входят в топ-5 по доле страхователей, считающих свою страховую компанию надежной, по доле клиентов, довольных качеством сервиса, а также в части удовлетворенности страхователей привлекательными финансовыми условиями.

Страховые компании Сбербанка занимают 7-ю строчку из 40 в рейтинге по знанию бренда «без подсказки», при этом СК «Сбербанк страхование» работает на страховом рынке всего 4 года, а СК «Сбербанк страхование жизни» – 7 лет.