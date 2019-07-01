ХК «Байкал-Энергия» при поддержке En+ Group завершил комплектование команды к новому игровому сезону

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» совместно с генеральным спонсором, компанией En+ Group, завершил комплектование команды к новому игровому сезону 2019-2020 годов.

В числе новых игроков «Байкал-Энергии» – защитник Михаил Прокопьев, полузащитники Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Егор и Александр Егорычевы, а также нападающий Сергей Ган.

Братья Егорычевы ранее уже выступали в составе иркутского хоккейного клуба с мячом. Александр провел в «Байкал-Энергии» восемь полноценных сезонов и в четырех из них (2014, 2016, 2017, 2018) становился лучшим бомбардиром команды. Минувший сезон полузащитник отыграл в родном для него красноярском «Енисее», но вернулся в Иркутск.

Егор, младший из братьев, имея трехгодичный опыт выступлений за «Байкал-Энергию», прошлый сезон провел в «Динамо-Казани».

В грядущем сезоне за «Байкал-Энергию» будут выступать также братья Прокопьевы. Старший, Михаил, - защитник и самый титулованный хоккеист из нынешнего пополнения. Он является заслуженным мастером спорта, трехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом мира. Его младший брат, Андрей, игрок средней линии, но не менее выдающийся спортсмен. Последние семь сезонов братья провели в красноярском «Енисее».

Вячеслав Вдовенко – еще один представитель красноярской хоккейной школы в новом составе «Байкал-Энергии». 29-летний полузащитник в течение трех последних сезонов выступал за «Енисей». Обладатель Кубка мира, играл в сборной России.

Сергей Ган – воспитанник новосибирского «Сибсельмаша». Становился чемпионом мира среди юношей и юниоров, выигрывал первенство России среди молодежных команд. А в марте этого года к своей коллекции наград добавил золотую медаль XXIX Всемирной зимней универсиады, став заодно и лучшим бомбардиром турнира.

С составом команды можно ознакомиться на официальном сайте ХК: https://www.baikal-energy.ru/komanda/2017/komanda-baykal-energiya-superliga/

Напомним, что к новому сезону En+ Group совместно с руководством клуба разработает комплексную программу взаимодействия с болельщиками команды «Байкал-Энергии». Планируется создать современную систему продажи билетов с программой скидок и бонусов, а также возможностью их покупки через интернет. Все желающие смогут стать участниками программ лояльности. Клуб будет рассылать анонсы предстоящих мероприятий и другую актуальную информацию своим болельщикам, расширится линейка атрибутики и сувенирной продукции. Аксессуары и сувениры можно будет приобрести как в магазинах Иркутска, так и через интернет.

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в Иркутской области более 300 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года и является основным спонсором клуба, компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!», в числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.