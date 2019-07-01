Бесплатный хлеб будут раздавать жителям Тулуна

На правом берегу Тулуна разворачивается мобильный хлебозавод, который доставлен в Иркутскую область силами военных Центрального военного округа. Комплекс состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки. Агрегаты способны производить 3 тонны хлеба в сутки. Всего доставлено несколько единиц техники и 13 человек личного состава. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно.

Напомним, что к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения обратился Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня на заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, мэр Заларинского района Владимир Самойлович сказал, что территория готова поставлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Сейчас решается вопрос доставки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.