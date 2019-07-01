Новости

Бесплатный хлеб будут раздавать жителям Тулуна

1 июля 2019

На правом берегу Тулуна разворачивается мобильный хлебозавод, который доставлен в Иркутскую область силами военных Центрального военного округа. Комплекс состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки. Агрегаты способны производить 3 тонны хлеба в сутки. Всего доставлено несколько единиц техники и 13 человек личного состава. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно.

Читайте также:

Материальную помощь получат около 24 тыс. жителей трёх подтопленных районов Иркутской области
1 июля 2019
Упрдор Прибайкалья: Прежде чем открыть движение по федеральной трассе Р-255, необходимо обследовать состояние главного тулунского моста
1 июля 2019

Напомним, что к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ, генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения обратился Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сегодня на заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, мэр Заларинского района Владимир Самойлович сказал, что территория готова поставлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Сейчас решается вопрос доставки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Паводок в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (41)


Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
Упрдор Прибайкалья: Прежде чем открыть движение по федеральной трассе Р-255, необходимо обследовать состояние главного тулунского моста
Иркутская электросетевая компания восстановила электроснабжение у трети потребителей, попавших в зону паводка
Электроснабжение восстанавлиают, дороги расчищают, уровень воды снижается. В Тулуне начались аварийно-восстановительные работы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании