В Байкальске пройдет летняя сессия «Школы экологического предпринимательства»

En+ Group и фонд «Возрождение Земли Сибирской» с 4 по 7 июля проведут в Байкальске 16-ю сессию «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР). Среди заявок на участие эксперты ШЭПР выбрали 17 идей экобизнесов, которые участники за четыре дня до проведения сессии преобразуют в рабочие бизнес-проекты. Участниками сессии станут представители 5 регионов России.

Отбор на летнюю сессию ШЭПР прошли проекты по созданию омулевой фермы и семейной пекарни, организации раздельного сбора мусора и переработки органических отходов, производству натурального мыла и благовоний, пряников и экосладостей, развитию детской медиастудии, созданию пешего тура по Иркутску, экоквестов на природе и созданию медиа об экопредпринимательстве на Байкале.

Работать над своими проектами будут начинающие предприниматели из Иркутска, Ангарска, Тулуна, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска и Омска. В сессии примет участие инженер-эколог, аудитор-эколог и руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности En+ Group Светлана Чекалина. Эксперт расскажет участникам о подходе к реализации программ устойчивого развития и перспективах взаимодействия крупного бизнеса с НКО, социальными и экопредпринимателями при реализации социальных проектов.

Вместе со Светланой Чекалиной участники обсудят 17 целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году и то, как они соотносятся с деятельностью предпринимателей на Байкале и встраиваются в бизнес-стратегию компании.

Напомним, что ШЭПР — это партнерский проект En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской». С 2012 года в 15 очных сессиях Школы приняли участие 687 человек, было заявлено 267 бизнес-идей, 25 проектов были запущены с нуля, а 22 предпринимателя пересмотрели уже работавшие бизнесы и дали им вторую жизнь.

Среди выпускников ШЭПР — производители натуральной косметики «Вдохновение», рыжикового масла «Куйтунское», создатели шоколадной мастерской «Старый Иркутскъ» и студии керамики «НОА», благотворительных магазинов «Вторник» и «Синица», магазина фермерских продуктов «Эко-базар.рф» и фермы «Милаша».

Поддержка «Школы экологического предпринимательства» и ее проектов для En+ Group — важная часть комплексной программы по защите Байкала, реализуемой с 2011 года. Подробнее о проекте читайте на странице ШЭПР в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/ecoshepr/

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

— Шестнадцатая сессия ШЭПР — это лето, Байкал, экомечтатели и экопрогматики, защита бизнес-проектов, обучение всех у всех, жаркие споры за полночь, креатив, недосып, слезы и радость от преодоления себя. На участие в летней сессии школы мы получили 31 заявку с идеями экобизнесов. В отличие от предыдущих наборов, целый ряд проектов оказался информационной и творческой направленности — их можно отнести к разряду креативной экономики. Это важно, потому что экологичность — это не просто взять и убрать за собой мусор. Экологичность в том, чтобы видеть бизнес в системе себя лично, природы и общества от создания продукта или услуги до представления клиенту. На ШЭПР мы организуем работу так, чтобы участники сами образовывались, прорабатывали идеи и делали бизнес-проекты экологичными. Во время сессий школы они узнают, какие виды деятельности возможны на Байкальской природной территории, как они влияют на нее, и какие положительные примеры экобизнесов здесь уже есть.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

— ШЭПР помогает начинающим предпринимателям на самом сложном — стартовом этапе. Некоторые заявки на участие — это только что оформленные в проекты мечты и идеи, которые благодаря экспертной поддержке на школе становятся реальными бизнесами. И эта поддержка — не просто признание первого предпринимательского успеха, а важный вклад в социально-экономическое развитие региона. Благодаря школе, вот уже 7 лет в Иркутской области и Бурятии развивается сообщество предпринимателей, которые бережно относятся к природным ресурсам, создают новые бизнесы и рабочие места, решают не только свои личные деловые и финансовые задачи, но и общественные — социальные, экологические и культурные. Именно независимость и честность таких бизнесов позволяет региону устойчиво развиваться, что является целью комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года.