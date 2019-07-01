МЭР увеличило Азиатско-Тихоокеанскому банку лимиты кредитования малого и среднего предпринимательства в рамках программы субсидирования

Минэкономразвития установило Азиатско-Тихоокеанскому банку новый лимит кредитования малого и среднего предпринимательства в рамках программы субсидирования.

Напомним, АТБ является участником программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Данная программа в банке существует меньше года, но уже стала весьма востребованной среди предпринимателей. Мы это объясняем не только привлекательными условиями программы, но и географией работы АТБ, а именно его региональной направленностью. Еще до участия в программе наш банк активно поддерживал местный бизнес, разрабатывая различные предложения, направленные на развитие МСП. В связи с этим министерство экономического развития РФ увеличило лимит с 2,2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей на 2019 год, - прокомментировал председатель правления АТБ Сергей Аврамов.

Кредиты по льготной ставке в размере 8,5% годовых в банке смогут получить предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП и осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях.

Заемщик вправе обратиться в любой из уполномоченных банков для получения кредита. Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в банке.