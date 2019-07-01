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Сбербанк получил официальное одобрение сделки по продаже Denizbank

1 июля 2019

Сбербанк и Emirates NBD Bank PJSC обращают внимание на официальное сообщение от 3 апреля 2019 года в отношении заключения соглашения с обновленными условиями о купле-продаже акций, подписанного обеими сторонами и связанного с приобретением Emirates NBD 99,85% акций Denizbank A.S. у Сбербанка.

На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены. Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны. После их получения стороны будут иметь возможность завершить сделку.

 


/ СИА /
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