Держателей карт Visa БКС Банка ждёт кэшбэк 3% по всему миру

Путешествовать с картами Visa БКС Банка и получать кэшбэк в поездках стало еще выгоднее. До 30 августа 2019 года международная платежная система Visa проводит акцию «Кэшбэк 3% от Visa в путешествиях». Это значит, что все клиенты БКС Банка с дебетовыми и/или кредитными картами Visa могут дополнительно вернуть 3% от заграничных покупок.

Как начать получать кэшбэк

Зарегистрируйтесь на сайте visa.ru/summer, указав номер карты Visa, имя и фамилию как на карте, а также номер телефона, к которому она привязана.

Платите картой Visa БКC Банка в магазинах, кафе и ресторанах за границей до 30 августа 2019 г.

Получайте деньгами 3% обратно на карту за каждую покупку (до 750 рублей за одну покупку и до 3000 рублей за всё время проведения акции).

Клиенты, которым Банк начисляет бонусы по программе лояльности «БКС Бонус», получат двойную выгоду, приняв участие в акции: кэшбэк 3% от Visa плюс бонусные баллы согласно условиям своих пакетов услуг.

Узнать подробнее об акции можно по ссылке.

Условия по всем картам БКС Банка размещены в разделе «Карты».

Срок проведения акции, включая перечисление кэшбэков участникам: с 20.06.2019 по 30.09.2019 включительно. Срок регистрации в Акции и совершения покупок: с 20.06.2019 по 30.08.2019 включительно. К участию в Акции допускается только одна основная карта Visa Участника. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве кэшбэков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visa.ru/summer. Призовой фонд ограничен. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).