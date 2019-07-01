Дальневосточный банк установил новые банкоматы в крупнейших торговых центрах

Дальневосточный банк продолжает расширение сети банкоматов для удобства своих клиентов. Так, в июне новые устройства появились в популярных торговых центрах и супермаркетах столиц Дальнего Востока и Восточной Сибири — Владивостока и Иркутска:

Супермаркет «Слата», г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 20б.

ТВК «Калина Молл», г. Владивосток, ул. Калинина, д. 8;

Супермаркет «Михайловский», г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, д. 150В;

«Мы активно сотрудничаем с крупнейшими торговыми площадками в регионах присутствия Дальневосточного банка для увеличения собственной банкоматной сети. Обеспечивая нашим клиентам качественный сервис, мы стремимся, чтобы устройства Банка были максимально доступны для них»,- отметила начальник Департамента розничного бизнеса Татьяна Чеконова.

В банкоматах Дальневосточного банка обслуживаются пластиковые карты платежных систем МИР, VISA и MasterCard. Помимо функции снятия наличных, в устройствах также доступен сервис оплаты различных услуг, кроме того, можно запросить выписку по карточному счету.

С полным перечнем банкоматов ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте в разделе Сеть банкоматов, а также в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-офис» и приложении «Мобильный офис».