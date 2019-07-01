«Удачная путина»: Примсоцбанк откроет бесплатные расчётные и валютные счета компаниям рыбной отрасли

Примсоцбанк запустил акцию «Удачная путина». С 1 июля по 30 сентября 2019 года компании рыбной отрасли смогут бесплатно открыть расчётный и валютный счета, а также получить скидки до 50% на расчёты в иностранной валюте до конца года.

При открытии расчётного счёта также предоставляются следующие услуги: оформление и заполнение карточки образцов подписей и оттиска печати в электронном виде, заверение банком копии документа, предоставление выписки из ЕГРЮЛ, а также подключение услуги «СМС-сервис» и сервиса проверки контрагентов «Индикатор».

— Помимо бесплатного открытия счетов и подключения сервисов, мы предоставляем существенные скидки по операциям обслуживания внешнеэкономической деятельности, — рассказал Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк, — Это и бесплатная постановка внешнеторгового контракта на учет, и скидки до 50% на международные расчеты и конверсионные операции.

Участниками акции могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с рыбной отраслью (рыболовство, оптовая торговля рыбой и морепродуктами и т.д.), не имеющие открытых расчётных или валютных счетов в Банке.

Период проведения акции - с 1 июля по 30 сентября 2019 года. Индивидуальные условия для участников будут действовать до конца года.

Подробную консультацию по обслуживанию участников ВЭД можно получить в офисах Примсоцбанка, на сайте банка или по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02