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Владельцы карт VISA Примсоцбанка получат кэшбэк в 3% на покупки заграницей

1 июля 2019

Владельцы банковских карт VISA Примсоцбанка могут принять участие в акции от платёжной системы Visa. Для зарегистрированных пользователей В период с 20 июня по 30 августа 2019 года будет доступна возможность получить кэшбэк в размере 3% на покупки в магазинах, кафе и ресторанах за границей.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте visa.ru/summer, указав номер банковской карты, имя владельца карты и номер телефона, к которому она привязана.

После регистрации при совершении операций по карте в период с 20 июня по 30 августа 2019 года будет действовать кэшбэк в 3% на покупки за границей. Максимальный кэшбэк за одну покупку составляет 750 рублей, за всё время акции – 3000 рублей.

Информацию о доступных к оформлению кредитных и дебетовых картах можно получить на сайте Примсоцбанка, а также по телефону единой справочной службы: 8(800)200-42-02.


/ СИА /
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