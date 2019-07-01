Райффайзенбанк расширяет сеть банкоматов для малого бизнеса

Райффайзенбанк и Росбанк запустили сервис по внесению наличных денежных средств для малого и микро-бизнеса. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут вносить средства на бизнес-карту через сеть устройств банка-партнера.

Благодаря новому сервису предприниматели могут вносить средства на бизнес-карту более чем в 9500 банкоматов по всей России. В числе банков-партнеров также Московский кредитный банк и Газпромбанк.

«Для нас очень важно, чтобы предпринимателям, которые обслуживаются в банке дистанционно, было так же легко и удобно управлять финансами, как и клиентам в городах с отделениями. Мы расширяем сеть банкоматов за счет партнерства с другими банками, чтобы вносить наличные на счет было проще», — прокомментировал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Данная услуга платная, комиссия составляет 0,95% от суммы пополнения, минимального размера комиссии нет. Банки-партнеры дополнительные комиссии не взимают. Адреса банкоматов банков-партнеров можно уточнить на сайте.