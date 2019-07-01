Россельхозбанк и МОНОГОРОДА.РФ договорились о сотрудничестве

АО «Россельхозбанк» и Фонд развития моногородов заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Председатель Правления РСХБ Борис Листов и генеральный директор Фонда Ирина Макиева.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Стороны намерены сотрудничать в сфере реализации инвестиционных проектов и поддержки малого и среднего бизнеса на территории моногородов, в том числе в агропромышленном комплексе. Финансирование будет осуществляться с использованием средств Фонда и кредитно-гарантийных инструментов Банка. В частности, в рамках льготного займа для малого и среднего бизнеса на сумму от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых. Партнерство РСХБ и МОНОГОРОДА.РФ будет содействовать привлечению инвестиций в моногорода, диверсификации их экономики и созданию новых рабочих мест.«Региональная сеть Россельхозбанка включает офисы в 116 моногородах, это более чем третья часть от их общего количества. При поддержке РСХБ в моногородах уже реализуется около 200 проектов с объемом кредитования более 70 млрд рублей. Мы понимаем, как работать на этих территориях. Уверен, что сотрудничество с Фондом будет способствовать улучшению инвестиционного климата и станет еще одним шагом к созданию комфортной среды в таких населенных пунктах», — отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.«Сотрудничество с банком позволит расширить охват потенциальных получателей льготной меры поддержки. Благодаря займу мы надеемся привлечь в моногорода новые инвестпроекты, которые «оживят» территории и принесут городам новые рабочие места», - отметила Ирина Макиева. Она добавила, что ключевая задача льготного продукта - обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса в моногородах.