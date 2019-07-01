EMEA Finance назвал Райффайзенбанк лучшим иностранным банком в России

Райффайзенбанк признан «Лучшим иностранным банком в России» по версии журнала EMEA Finance. Высокую оценку профессионального жюри получили финансовые результаты, доля рынка, темпы роста объемов бизнеса в различных сегментах и стратегия банка на российском рынке. По итогам 2018 года Райффайзенбанк — один из самых эффективных банков в России с рентабельностью капитала (ROE) 25,7%. В 2018 году банк показал рекордно высокую чистую прибыль и существенно опережающие рынок показатели роста кредитного портфеля. В 2019 году Райффайзенбанк продолжает активное развитие российского бизнеса, фокусируясь на сохранении высокой рентабельности и повышении уровня удовлетворенности клиентов.

Премию «Лучший иностранный банк в России» Райффайзенбанк получает седьмой год подряд. Всего по итогам 2018 года банки Группы RBI были отмечены 26 наградами, включая такие номинации, как «Лучший банк в Центральной и Восточной Европе и СНГ», «Самый инновационный банк в Центральной и Восточной Европе и СНГ», а также «Лучший банк для обслуживания состоятельных клиентов в Центральной и Восточной Европе и СНГ».

«Группа RBI — лучший банк Центральной и Восточной Европы и стран СНГ по версии EMEA Finance. В 2018 году банк достиг выдающихся результатов в своей деятельности, — заявил Кристофер Мур (Christopher Moore), издатель и генеральный директор журнала EMEA Finance. — Нас особенно впечатляет подход к работе, при котором все местные офисы Группы RBI создают и внедряют инновации в соответствии с задачами своих рынков, ориентируясь на требования локальной бизнес-среды, но при этом используя лучшее из экосистемы Группы».

EMEA Finance — специализированное международное издание о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Целевой аудиторией издания выступают представители бизнеса и финансовой индустрии — руководители высшего звена. Ежегодно эксперты журнала EMEA Finance определяют самые лучшие банки в странах Европы, Азии и Африки. Решения принимаются на основе официальных отчетов, информации о банках из открытых источников, а также на основе собственного анализа состояния рынков в покрываемых регионах экспертами EMEA Finance.