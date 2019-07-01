Минэкономразвития России утвердило Солид Банк к участию в программе льготного кредитования МСП по ставке 8,5%

Российско-японский АО «Солид Банк» утвержден Минэкономразвития России к участию в программе льготного кредитования МСП по ставке 8,5% в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Расширение программы упростит доступ к финансовым ресурсам, в которых нуждается малый и средний бизнес.

«В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП», - отметил министр экономического развития Максим Орешкин.

Существенно расширился перечень отраслей для кредитования. Размер минимального кредита снизился с 3 млн. рублей до 500 тыс. рублей. Со 100 млн. рублей до 500 млн. рублей повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств.

В случае, если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в сфере туризма, его максимальный размер может составлять до 2 млрд. рублей. Исключено ограничение по обязательной доле инвестиционных кредитов в общем объеме кредитов, выданных системно значимыми кредитными организациями. Это являлось сдерживающим фактором по выдаче льготных кредитов на пополнение оборотных средств.

Теперь кредит по 8,5% можно взять на инвестиционные цели до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет; на оборотные цели - до 500 млн. на срок до 3 лет.