Участок дороги Р255 «Сибирь» с 1490 по 1497 км закрыт

По оперативным данным, в 55 населенных пунктах семи муниципальных районов Иркутской области (Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Зиминский, Куйтунский районы, город Тулун) подтоплены 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в том числе 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков.

По информации ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф», за медицинской помощью обратился 631 человек, в том числе 57 детей. Оказана амбулаторная помощь 494 гражданам, госпитализированы 137 человек, из них 26 детей. Основной диагноз – переохлаждение.

Организована работа 40 пунктов временного размещения (ПВР). 13 пунктов вместимость 3433 уже развернуты, в них размещено 636 человек, в том числе 182 ребенка. 27 пунктов вместимостью на 9687 человек находятся в готовности. Общая вместимость ПВР – 13120 мест, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется. Для координации действий в Тулуне на базе подвижного пункта управления Правительства Иркутской области развернут межведомственный оперативный штаб.

По данным ФКУ Упрадор «Прибайкалье», по-прежнему, закрыт участок автомобильной дороги Р255 «Сибирь» с 1490 по 1497 км. В настоящее время дорожники участвуют в регулировке движения на автодороге, устанавливают необходимые дорожные знаки, информируют водителей о временных ограничениях движения на Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе.