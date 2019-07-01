На правой стороне Тулуна восстановлено электроснабжение

На правой стороне Тулуна, кроме затопленных территорий, восстановлено электроснабжение. Об этом сегодня на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил мэр Тулуна Юрий Карих. Около двух тысяч человек обеспечены электричеством. По левому берегу более 20-ти многоэтажных домов пока обесточены. Стоит задача восстановить в них электроснабжение.

– Трудности в том, что подстанции затоплены, и сейчас они просушиваются. В ближайшее время четыре дома должны быть подключены. Бригада энергетиков работает. Подвалы всех 17-ти домов затоплены. ЖЭУ приступили к откачке воды из них. Предприятия благоустройства включаются в работу по наведению порядка, убирают мусор с затопленных территорий, освободившихся от воды, потом подключим технику. Работа по вывозу ТБО не прекращалась на правой стороне, на левом приступили, – рассказал Юрий Карих.

В городе налажено автобусное сообщение по левой стороне. По правой стороне автобус ходит до станции Азей. Организовано движение автобуса от микрорайона Гидролизный до ПВР, чтобы доставлять людей для составления документов.

Власти города подчеркивают, что в первоочередные задачи поставлен вопрос по восстановлению водозабора. Составляется график работ.

Кроме того, в городе ждут восстановление моста через реку Азейка. На противоположной стороне находится АЗС с топливом. Дорожные службы работают на месте.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в территории действуют шесть рабочих групп во оценке ущерба. Они рассредоточены по двум берегам. Определены зоны затопления, перечень дорог. Со вчерашнего дня было уже обследовано 56 подворий. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решает вопрос по переброске в Тулун специалистов Фонда капитального ремонта домов в Иркутской области также для проведения оценки ущерба от стихии.