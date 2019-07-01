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Электроснабжение восстанавлиают, дороги расчищают, уровень воды снижается. В Тулуне начались аварийно-восстановительные работы

1 июля 2019

По состоянию на 7 утра местного времени уровень воды в реке Ия Тулунского района Иркутской области упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В зоне подтопления начаты аварийно-восстановительные работы. Уровень реки Ия понизился ниже края дамбы. Принято решение разрушить насыпи дамбы с помощью тяжелой техники, для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города. В многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями производится откачка воды из подъездов и подвалов.

На правом берегу практически восстановлено электроснабжение в жилых районах. На сегодняшний день запланированы электротехнические работы четырех бригад энергетиков на левом берегу, где подтоплены были 20 многоквартирных домов. Электроснабжение по улице Павлова восстановлено в полном объеме.

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1 июля 2019
Упрдор Прибайкалья: Прежде чем открыть движение по федеральной трассе Р-255, необходимо обследовать состояние главного тулунского моста
1 июля 2019

По сообщению федерального дорожного агентства Упрдор Прибайкалья, на 1496 км трассы Р-255 «Сибирь» появилась возможность передвигаться по асфальту. Дорожные службы помогают коммунальным работникам приводить территорию в порядок. На проезжей части в зоне затопления автомобильной дороги, а это почти 6 км, скопились обломки жилых и других построек, разрушенных водной стихией. Производиться расчистка дорожного полотна.

Кроме того, на подходах к мосту через реку Азейка на км 1497+797 (со стороны г. Иркутска) начаты восстановительные работы.  Ведётся отсыпка подходов крупнообломочным скальным грунтом. Предполагаемый объем необходимого материала около 1500 м3, задействовано 17 самосвалов, 1 погрузчик, 1 бульдозер, 1 экскаватор.

Уровень воды продолжает понижаться


/ СИА /
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Электроснабжение восстанавлиают, дороги расчищают, уровень воды снижается. В Тулуне начались аварийно-восстановительные работы
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