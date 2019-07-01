Иркутская электросетевая компания восстановила электроснабжение у трети потребителей, попавших в зону паводка

Энергетики «Иркутской электросетевой компании» за сутки восстановили работу шести линий в зоне паводка в Иркутской области: ВЛ 10 кВ «Икей – Харантей», ВЛ 10 кВ «Моисеевка – Тогна», ВЛ 10 кВ «Юрты – Конторка», ВЛ 10 кВ «Шелехово-Соляная», ВЛ 10 кВ «Рождественка-Рождественка», ВЛ 10 кВ «Рождественка-Венгерка» (включена в работу до СР-81). Таким образом электроэнергия восстановлена у 3 231 потребителя.

Без электроснабжения в Иркутской области в зоне ответственности «ИЭСК» (Северные и Западные электрические сети) остаются 6 254 человека в 33 населенных пунктах Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского районов, которые пострадали от стихии.

За минувшие сутки из-за критического подъема уровня воды в реке Чуна отключена ВЛ-10 кВ «Чуна тяг-Весёлый», питающая села Баенда, Паренда, Питаево, Окраина Чунского района (710 потребителей). Подъем воды в реке Бирюса также вызвал отключение ВЛ-10 кВ «Джогино-Черчет». Без электроэнергии остались населенные пункты Тайшетского района: Черчет, Трёмино, Н.Трёмино (843 человека).

Как сообщает пресс-служба компании, 1 июля в восстановительных работах задействованы от «ИЭСК» 7 бригад (в резерве 3 дополнительные бригады), а также 2 гидроподъемника, 2 автокрана, 7 бригадных автомобилей, 2 бортовых и 1 бурильный автомобили. Из-за критической паводковой обстановки в Иркутской области размыты 13 автомобильных мостов и 17 участков автомобильных дорог местного значения. Энергетики работают в тех местах, куда удаётся доехать несмотря на размытые дороги.

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