Упрдор Прибайкалья: Прежде чем открыть движение по федеральной трассе Р-255, необходимо обследовать состояние главного тулунского моста

Завершены работы по отсыпке подходов к мосту через р. Азейка на 1496-м км трассы «Сибирь» (со стороны г. Иркутска). Две тонны скального грунта использовали дорожники, чтобы ликвидировать 70-метровый размыв. Работы велись и ночью. Задействовано 17 самосвалов, погрузчик, бульдозер и экскаватор. В резерве сосредоточено ещё 17 единиц спецтехники.

В 10:30 организован пропуск дорожной техники по мосту через р. Азейка. Необходимо очистить и вывезти с проезжей части посторонние предметы, в том числе остатки жилых домов и других построек, вынесенных на дорогу потоком воды.

На 12.30 отсыпка выполнена только для переброски строительной техники в г. Тулун, чтобы расчищать проезжую часть автодороги до моста через реку Ия (км 1493- км 1496). Далее движение невозможно, так как участок км 1490- км 1493 остается по-прежнему затопленным. Без возможности объезда. Уровень воды над проезжей частью здесь составляет около 2 м.

Параллельно ведутся работы по расширению временной проезжей части. По одной полосе от кольцевой развязки на Р-255 (км 1497) до центра Тулуна (на км 1493) организовано реверсивное движение только для автомобилей спецслужб, гуманитарной помощи и легковых машин местных жителей. Кроме того, пассажирские автобусы могут проехать к вокзалу. Сквозной проезд по Тулуну закрыт.

Уровень воды в р.Ия остаётся критическим, несмотря на то, что за три дня он снизился почти на 3,5 метра. По данным мониторинга на 12:00 (местное время) 1 июля 2019 года, он составляет 1058 см, при критической отметке 700 см.

Прежде чем открыть движение на км 1490 – км 1496 федеральной трассы Р-255 необходимо обеспечить безопасность для автотранспорта, в частности, обследовать состояние главного тулунского моста. Для этого вода с проезжей части должна уйти полностью.