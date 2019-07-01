Материальную помощь получат около 24 тыс. жителей трёх подтопленных районов Иркутской области

Единовременную материальную помощь получат около 24 тысяч жителей трёх подтопленных районов Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Списки людей, имеющих право на получение единовременной материальной помощи, формируются на основании сведений о пострадавших жителях подтопленных территорий, которые предоставляют главы муниципальных образований. По их данным, в подтопленных территориях Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов пострадало около 24 тысячи человек. Сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области формируют списки пострадавших граждан и предоставляют выплаты.
Размер единовременной материальной помощи составляет 10 тысяч рублей на одного человека, постоянно проживающего в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту жительства. Деньги жителям выдают наличными, потому как у людей нет возможности использовать банковские карты. По состоянию на 18:00 30 июня, выплату получили 340 человек. Из них 100 человек - в Тайшетском районе, 150 - в Тулунском районе, 90 человек в Нижнеудинске. Сегодня денежные средства отправлены вертолётом в административный центр Тофаларии - поселок Алыгджер, где материальную помощь смогут получить более 500 человек.
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Поручение начать выплаты, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, во время совещания в Братске дал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко поставлена задача завершить выплаты в ближайшие дни. Средства на поддержку жителей пострадавших районов в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Они пойдут также на оказание финансовой помощи пострадавшим в связи с утратой ими имущества первой необходимости, из расчёта за частично утраченное имущество – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эти средства начнут выплачивать после завершения чрезвычайной ситуации, когда станет возможно оценить масштабы потерь, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.