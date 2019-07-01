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Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в Иркутской области

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Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области.Получателем средств является Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое выступило с соответствующей инициативой.

 

В результате стихийного бедствия в Иркутской области пострадало более 4 тысяч человек. Для помощи пострадавшим Сбербанк принял решение оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 млн. рублей для решения первоочередных проблем.

 

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

 

Реквизиты счета на перечисления денежных средств:

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920.

Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК для перечисления через Сбербанк Онлайн: 00000000000000000510.


/ СИА /
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