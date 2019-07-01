Маткапитал будут ежегодно индексировать

Со следующего года материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на министра труда и соцзащиты России Максима Топилина. Предполагается, что размер маткапитала будет не меньше 470 тысяч рублей

В интервью Максим Топилин уточнил, что точный процент индексации еще неизвестен - Минэкономразвития проверяет прогноз. Но предполагается, что размер маткапитала после повышения будет не меньше 470 тысяч рублей.

Он также уточнил, что повышение маткапитала не будет "одноразовым". Индексировать его планируется ежегодно.

Раньше его несколько лет не повышали из-за сложных финансовых условий, но теперь каждый год с 1 января он будет повышаться примерно на 4-5 процентов.