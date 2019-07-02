Уровень страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4%

Уровень проникновения страхования жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области не превышает 3,4%, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Он пояснил, что в рамках разработки модели реализации законопроекта о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций союз провёл анализ проникновения добровольного страхования жилья в РФ.

По данным СМИ, по состоянию на 1 июля в Иркутской области остаются подтопленными 55 населенных пунктов, федеральная трасса Р-255 «Сибирь», 3,3 тысячи домов, в которых живут более девяти тысяч человек.

«Как показывают экспертные данные ВСС, основанные на статистике Банка России и информации Росстата, уровень охвата добровольным страхованием жилья практически во всех регионах страны, в том числе и тех, где ситуация с природными катаклизмами вроде паводков и лесных пожаров традиционно крайне сложная, является чрезвычайно низким, - сообщил И.Юргенс. - За исключением Москвы (там показатель страхования жилья стремится к 50%), доля данного вида страхования в среднем по стране не превышает 8%».

Например, среди регионов со сложной паводковой ситуацией доля застрахованного жилья выглядит следующим образом: Вологодская область – 7,4% Кировская область – 6,7%, Архангельская область – 5,1%, Удмуртия – 5,9%, Республика Башкортостан – 3,9%, Омская область – 3,0%, Тюменская область – 3,6%, Свердловская область – 3,7%, Костромская область – 6,1%.

«Все мы понимаем, что те или иные природные катаклизмы могут обрушиться на любой регион. При этом удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ложится на государство, во всех же цивилизованных странах по данным рискам платят страховые компании. Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, получила максимальное распространение и вышла на принципиально новый уровень», - подчеркнул И.Юргенс.

По его словам, с 4 августа в России начинает действовать законодательство о страховании жилья от ЧС.

Предполагается, что строка о добровольном страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций появится в квитанциях ЖКХ, чтобы обратить внимание граждан на возможность предостеречь себя от серьезных убытков, связанных с непредвиденными природными или бытовыми ситуациями. Также регионы получат возможность разрабатывать специальные программы страхования для граждан.

Региональные программы страхования жилья, которые смогут утвердить все регионы России, являются ключевым элементом нового закона. В финансировании региональный программ страхования жилья будут принимать участие федеральный и местный бюджеты – это позволит снизить стоимость страхования для рядовых граждан. Еще одним элементом региональных программ станет возможность оплаты страховой премии в рассрочку через квитанции по оплате коммунальных услуг – такой подход позволит значительно сократить расходы на заключение договоров и опять же снизить стоимость страховки. Но застраховать все риски по региональной программе не получится, т.к. бюджеты регионов весьма ограничены – в результате в региональные программы попадут только самые важные и востребованные риски, такие как гибель жилья в результате стихийных бедствий или техногенных катастроф. Риски, которые не попали в региональную программу, граждане смогут застраховать дополнительно в рамках коммерческого страхования жилья. То есть именно катаклизмы, подобные тому, который сейчас происходит в Иркутско