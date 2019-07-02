Средний доход ипотечного заёмщика в России составляет порядка 40 тыс.рублей

Средний доход ипотечного заёмщика в России составляет порядка 40 тыс.рублей, по данным НАПКА. В свою очередь ежемесячный платёж в этом сегменте кредитования составляет 16-17 тыс.рублей. Однако в зависимости от региона он меняется, так, например, в крупных городах он может быть в 1,5-2,5 раза больше.

При "голом расчёте" получается, что среднестатистический клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств. Однако есть одно «но»: ипотека - продукт "семейный" и в пересчете на семью с условием, что в ней 2 работающих, получается что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи, что безусловно представляется более выполнимой задачей.

Учитывая средний срок кредитования, который лишь за последние 4 месяца вырос на 3% и достиг 17,8 лет, предусмотреть все риски на столь длительный период практически не реально, именно по этой причине клиенты выходят на просрочку.

При этом существует «золотое правило» - оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на 2-4 платежа. Должнику в 65% случаях необходимо не менее 3,5-4 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей. Если же в график платежей вернуться сразу не удастся, средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, так как кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры.