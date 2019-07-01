Россельхозбанк сообщает, что офис банка в Тулуне не работает

Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/12 в г. Тулун, временно не работает в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Тулунском районе.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.