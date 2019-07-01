Россельхозбанк сообщает, что офис банка в Тулуне не работает

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1 июля 2019
Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/12 в г. Тулун, временно не работает в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Тулунском районе.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.