Федеральная трасса в Тулуне по-прежнему закрыта, скопилось большое количество транспорта, в том числе дальнобойщиков

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области, которая состоялась утром 1 июля, министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина доложила: восстановление дорожной инфраструктуры идет в основном в Нижнеудинском районе.

- В общей сложности на паводковых территориях 48 участков с подтоплениями, из них, по информации на данный момент, проезд восстановлен на 23 участках. Сегодня восстановлен проезд по дороге Тайшет – Чуна – Братск. Вчера он был закрыт из-за переливов воды. Работа идет, техника есть на всех территориях, - рассказала Светлана Свиркина.

Министр строительства, дорожного хозяйства добавила, что на восстановлении дорог уже работает 37 единиц техники Дорожной службы Иркутской области и региональной Дирекции автодорог, а также 112 человек.

Первый заместитель Губернатора - Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов обратил особое внимание на ситуацию на федеральной трассе в Тулунском районе, где пока движение не открыто.

- Скопилось большое количество транспорта, в том числе дальнобойщиков. Нужно организовать четкое информирование людей по пунктам питания, питьевой воде и открытию дорог и возможных объездов, чтобы разгрузить трассу, - сказал Руслан Болотов.

Кроме того, министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, органам социальной защиты совместно с мэрами пострадавших от паводка территорий дано поручение усилить разъяснительную работу с гражданами о механизмах расселения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.