В зону паводка в Иркутской области направлены рабочие группы для оценки ущерба

В районы Иркутской области, попавшие в зону дождевых паводков, для оценки ущерба направлены оперативные рабочие группы, созданные по поручению Губернатора Сергея Левченко. В их составе - представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, региональных служб государственного строительного надзора и жилищного надзора, ГАУИО «Ирэкспертиза».

Пока специалисты направлены в четыре территории: Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы. Рабочие группы проведут предварительную оценку нанесённого стихией ущерба. Особое внимание домовладениям - сколько утрачено, какие подлежат восстановлению. Отдельно специалисты обследуют социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля 2019 года.