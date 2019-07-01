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В зону паводка в Иркутской области направлены рабочие группы для оценки ущерба

1 июля 2019

В районы Иркутской области, попавшие в зону дождевых паводков, для оценки ущерба направлены оперативные рабочие группы, созданные по поручению Губернатора Сергея Левченко. В их составе - представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, региональных служб государственного строительного надзора и жилищного надзора, ГАУИО «Ирэкспертиза». 

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Пока специалисты направлены в четыре территории: Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы. Рабочие группы проведут предварительную оценку нанесённого стихией ущерба. Особое внимание домовладениям - сколько утрачено, какие подлежат восстановлению. Отдельно специалисты обследуют социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля 2019 года.


/ СИА /
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