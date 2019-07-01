Сергей Левченко: Необходимо оперативно подготовить все документы на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета

Министерством сельского хозяйства Иркутской области совместно с предприятиями агропромышленного комплекса региона ведется работа по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от паводка районам (Нижнеудинскому и Тулунскому районам, городам Нижнеудинску и Тулуну). Доставлено 475 кг муки, 75 тонн зерносмеси, 3 тонны хлеба, 20 тонн воды, 6 тонн продовольственных товаров. Работа в этом направлении продолжается. Об этом на совещании с Губернатором Иркутской области доложила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.

По данным мониторинга ущерба, который ведет минсельхоз, в зону затопления попало 53 крестьянских (фермерских) хозяйства и сельскохозяйственных организаций в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Черемховском, Усольском, Чунском районах. Общая площадь посевов в них составляет более 30 тыс. га, из них подтоплено более 11 тыс. га (6976 га зерновых и масличных культур, 4103 га кормовых культур, 34 га картофеля, 23,5 га овощей). Пропали 692 головы сельскохозяйственных животных (539 КРС, 78 свиней, 52 лошади, 23 овцы). Подтверждена районами гибель 94 голов, в том числе 11 КРС, 50 свиней. На территории пострадавших районов затоплены 400 га пастбищ, 588 га сенокосов. Затоплено зерно в объеме 767 тонн и 120 рулонов сена.



Пострадали сельскохозяйственные объекты, техника. Подтоплены или полностью уничтожены складские помещения, зерносклады, фермы, гаражи, мастерские, кузница, овощехранилище, картофелехранилища и другие производственные объекты.



– Необходимо, чтобы министерство провело оперативно работу по подготовке пакета документов на возмещение ущерба пострадавшим территориям. Нужно в кратчайшие сроки сформировать перечень сельхозтоваропроизводителей, которые имеют возможность оказать гуманитарную помощь пострадавшим хозяйствам по восстановлению техники и объектов агропромышленного комплекса, – подчеркнул Губернатор.



Также Наталья Жилкина добавила, что сегодня состоялось заседание президиума Агропромышленного союза Иркутской области и некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности», на котором обсуждалась текущая ситуация в пострадавших районах. Министерство и союзы будут совместно оперативно решать вопросы продовольственной безопасности районов, пострадавших от паводка.