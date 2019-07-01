Губернатор: Ситуация с ценами на продукты питания в пострадавших от паводка районах держится на особом контроле

В пострадавших от паводка районах ситуация с ценами на продукты питания держится на особом контроле. Об этом на оперативном совещании по ЧС с Правительством региона заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Напомним, что службой потребительского рынка Иркутской области установлено взаимодействие с прокуратурой пострадавших от наводнения территорий, УФАС по Иркутской области и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по вопросу пресечения необоснованного роста цен на продовольствие.





Так, Тулунской межрайонной прокуратурой совместно со специалистами Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области и службы потребительского рынка, лицензирования региона в г. Тулуне проведена проверка соблюдения требований законодательства о ценообразовании на продукты питания в 19 магазинах, расположенных на территории города по обеим сторонам реки Ия, а также в четырех магазинах в Шерагульском сельском поселении. Фактов повышения цен на продукты питания и иные товары в проверяемых магазинах зафиксировано не было. В ходе проведенной проверки субъекты предпринимательской деятельности были предупреждены об ответственности за нарушения антимонопольного, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Как рассказал руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, ведомство продолжает взаимодействие с торговыми организациями по поставкам товаров в пострадавшие от наводнения территории.

На сегодняшний день крупными региональными организациями торговли (ООО «Маяк», ООО «Балтбир», ООО «Сервико», ООО «Регион», ООО «Коммерческий Центр» и др.) оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и питьевой воды.

Из складов ООО «Сервико», расположенных в городах Тулун, Тайшет, Нижнеудинск, вывезены продукты питания и вода на пункты сбора гуманитарной помощи. 29 июня направлена фура 20 тонн с продовольствием и водой. ООО «Балтбир» направлены четыре тонны продуктов питания и воды в Тулун. ООО «Регион» гуманитарная помощь (чай, соки, сгущенное молоко) передана через Иркутское областное отделение Российского Красного Креста.

Кроме того, торговыми организациями из соседних муниципалитетов оказывается помощь пострадавшим районам. Организациями Братска направлено пять тонн продуктов в Тулун и поселок Чуна.



– Мониторинг ситуации с ценами необходимо вести постоянно, в том числе и после ликвидации ЧС. Прошу контролирующие органы и службы оперативно реагировать на все сведения о фактах завышения цен и принимать незамедлительные меры реагирования по устранению нарушений, – подчеркнул Сергей Левченко.