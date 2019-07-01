Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам

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Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
1 июля 2019
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что намерен обратиться к руководству ПАО «Сбербанк России» с просьбой освободить от штрафов по просроченным кредитам жителей пострадавших от паводка районов.
– Мы также будем просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов, – подчеркнул Губернатор.