Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что намерен обратиться к руководству ПАО «Сбербанк России» с просьбой освободить от штрафов по просроченным кредитам жителей пострадавших от паводка районов.



– Мы также будем просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов, – подчеркнул Губернатор.