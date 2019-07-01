Новости

Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам

1 июля 2019

Читайте также:

Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
1 июля 2019
МЧС: Рекомендуем отказаться от поездок в сторону Тулуна, движение по федеральной трассе Р-255 закрыто для всех видов транспорта
1 июля 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что намерен обратиться к руководству ПАО «Сбербанк России» с просьбой освободить от штрафов по просроченным кредитам жителей пострадавших от паводка районов. 

– Мы также будем просить руководство Сбербанка пойти на встречу людям из зоны затопления, у которых есть ипотечные кредиты, чтобы для них были установлены льготные условия выплат: от понижения процентной ставки до полного освобождения от уплаты процентов, – подчеркнул Губернатор. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Паводок в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (54)


Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
Наталия Бояринова: Информация про отсутствие наличных средств в банках банкоматов в зонах подтопления является фейковой
Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании