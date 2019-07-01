Наталия Бояринова: Информация про отсутствие наличных средств в банках банкоматов в зонах подтопления является фейковой

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова опровергла информацию об отсутствии наличных средств в отделениях банков и банкоматов в зонах подтопления. Министр сообщила, что региональный минфин оперативно отработал этот вопрос с территориальным Центробанком России, а также с крупнейшими банками - ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ».



– На территории подтопленных районов осуществляют деятельность пять банков ПАО «Сбербанк Росси», «Банк ВТБ», «Совкомбанк», КБ «Восточный» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Ни у одного банка проблем с наличностью нет, все средства имеются в достаточном объеме, все они подкреплены Центробанком для выдачи через банкоматы и отделения банков.

Тем не менее ранее банки сообщали , что часть офисов банков была закрыта, а некоторые банкоматы оказались вне зоне доступа из-за паводка. К примеру, в пятницу, 28 июня, Сбербанк сообщал список офисов , которые были закрыты в связи с чрезвычайными условиями, и список банкоматов, к которым отрезан доступ из-за воды. Россельхозбанк сегодня сообщил, что 1 июля офис банка в Тулуне не работает.