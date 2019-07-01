Новости

Наталия Бояринова: Информация про отсутствие наличных средств в банках банкоматов в зонах подтопления является фейковой

1 июля 2019

Читайте также:

Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
1 июля 2019
МЧС: Рекомендуем отказаться от поездок в сторону Тулуна, движение по федеральной трассе Р-255 закрыто для всех видов транспорта
1 июля 2019

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова опровергла информацию об отсутствии наличных средств в отделениях банков и банкоматов в зонах подтопления. Министр сообщила, что региональный минфин оперативно отработал этот вопрос с территориальным Центробанком России, а также с крупнейшими банками - ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ».

– На территории подтопленных районов осуществляют деятельность пять банков ПАО «Сбербанк Росси», «Банк ВТБ», «Совкомбанк», КБ «Восточный» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Ни у одного банка проблем с наличностью нет, все средства имеются в достаточном объеме, все они подкреплены Центробанком для выдачи через банкоматы и отделения банков. 

Тем не менее ранее банки сообщали , что часть офисов банков была закрыта, а некоторые банкоматы оказались вне зоне доступа из-за паводка.  К примеру, в пятницу, 28 июня, Сбербанк сообщал список офисов , которые были закрыты в связи с чрезвычайными условиями,  и список банкоматов, к которым отрезан доступ из-за воды. Россельхозбанк сегодня сообщил, что 1 июля офис банка в Тулуне не работает.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Паводок в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (54)


Реклама на сайте

Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
Сергей Сокол предложил освободить жителей затопленных муниципалитетов Иркутской области от платы за свет
Наталия Бояринова: Информация про отсутствие наличных средств в банках банкоматов в зонах подтопления является фейковой
Сергей Левченко обратится к руководству Сбербанка с просьбой освободить жителей, пострадавших от паводка, от штрафов по просроченным кредитам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании