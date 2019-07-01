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В Иркутске открыли четыре дополнительных пункта для сбора помощи пострадавшим от паводка

1 июля 2019

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Для удобства горожан, желающих оказать помощь пострадавшим от паводка жителям Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов, на территории Правобережного округа открыли четыре дополнительных пункта.

Они размещены в помещениях опорных пунктов по работе с населением по следующим адресам:

  • ул. Тимирязева, 42,
  • ул. Пролетарская, 9,
  • ул. Рабочего Штаба, 18а,
  • микрорайон Топкинский, 12.

Пункты для сбора помощи пострадавшим будут работать ежедневно до 10 июля с 9.00 до 18.00.


/ СИА /
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