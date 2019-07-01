В Иркутске открыли четыре дополнительных пункта для сбора помощи пострадавшим от паводка

Для удобства горожан, желающих оказать помощь пострадавшим от паводка жителям Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов, на территории Правобережного округа открыли четыре дополнительных пункта.

Они размещены в помещениях опорных пунктов по работе с населением по следующим адресам:

ул. Тимирязева, 42,

ул. Пролетарская, 9,

ул. Рабочего Штаба, 18а,

микрорайон Топкинский, 12.

Пункты для сбора помощи пострадавшим будут работать ежедневно до 10 июля с 9.00 до 18.00.