В Иркутске открыли четыре дополнительных пункта для сбора помощи пострадавшим от паводка

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1 июля 2019
Для удобства горожан, желающих оказать помощь пострадавшим от паводка жителям Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов, на территории Правобережного округа открыли четыре дополнительных пункта.
Они размещены в помещениях опорных пунктов по работе с населением по следующим адресам:
- ул. Тимирязева, 42,
- ул. Пролетарская, 9,
- ул. Рабочего Штаба, 18а,
- микрорайон Топкинский, 12.
Пункты для сбора помощи пострадавшим будут работать ежедневно до 10 июля с 9.00 до 18.00.