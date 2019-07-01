Группе компаний Freedom Finance присвоен рейтинг Standard&Poor’s «B-/B», прогноз – «стабильный»

1 июля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинги на уровне «В-/В», прогноз «Стабильный» группе компаний Freedom Finance, отметив финансовые результаты двух основных подразделений группы – ООО ИК «Фридом Финанс» (Россия) и АО «Фридом Финанс» (Казахстан). Аналитики агентства отмечают, что прогноз отражает ожидания экспертов по увеличению объемов комиссионных доходов.

Согласно рэнкингу S&P в категории «В-/В» находятся компании, которые имеют возможность в полной мере исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами. Для постсоветского пространства рейтинги на уровне «В-/В» являются наиболее распространенными и референтными в сегменте финансовых услуг.

Как отмечается в сопроводительном отчете к присвоенному рейтингу, на сегодня в группе компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.) наиболее заметную роль играют подразделения в России и Казахстане, открывающие для жителей этих стран доступ как к финансовому рынку США, так и к локальным рынкам.

В обосновании рейтинга указывается ряд сильных показателей Freedom Finance. Среди них – адекватный профиль фондирования группы, высокий коэффициент стабильного финансирования-брутто (порядка 102%), очень низкая долговая нагрузка (31,7%) а также адекватный профиль ликвидности группы (коэффициент покрытия ликвидности на уровне 157%) с высокой концентрацией ликвидных активов группы.

В исследовании также отмечается, что структура Freedom Holding Corp. еще не до конца сформирована и в ближайшее время ожидается продолжение консолидации, которая в среднесрочной перспективе повысит прозрачность конфигурации бизнеса FRHC.

Касательно прогноза «Стабильный» аналитики S&P поясняют, что, согласно их видению, в ближайшие год-полтора Freedom RU и Freedom KZ будут постепенно увеличивать комиссионный доход.

Комментируя присвоение рейтинга от одного из ведущих мировых рейтинговых агентств, глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подчеркнул: «Для нас имеет большое значение присвоение этого рейтинга, поскольку оно в полной мере отражает наше стремление быть максимально прозрачной и понятной нашим клиентам структурой. Кроме того, рейтинг, полученный от крупного международного агентства, является подтверждением надежности, стабильности и правильности выбранного курса развития Freedom Holding Corp.»

Для справки:

Международный публичный холдинг Freedom Holding Corp. Капитализация Холдинга на 27.07.2019 превышает $600 млн, группа обслуживает более 110 тысяч клиентов, собственный капитал - $117 млн. Холдинг представлен в 7 странах мира, деятельность сконцентрирована главным образом в сегменте розничных брокерских услуг. Также среди важных дочерних компаний группы – российский банк ООО «ФФИН Банк».

ООО ИК «Фридом Финанс» - российская часть Холдинга, предоставляет брокерские, дилерские, депозитарные услуги и услуги по управлению ценными бумагами. Представлена головным офисом в Москве и 30 филиалами по всей России. Уставный капитал компании – 3 млрд рублей, штат сотрудников 500 человек. Занимает 9-е место в рейтингах брокеров Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которых уже более 36 тысяч.

АО «Фридом Финанс» - казахстанская часть Холдинга, предоставляет инвестиционные услуги в 16 городах Казахстана. По итогам 2018 года в рэнкинге активности членов KASE компания занимает 1-е место в секторах «долевые ценные бумаги», «долговые ценные бумаги», «репо». Обслуживает более 51 тысячи клиентов.

S&P (Standard&Poor’s) – служба кредитных рейтингов, входит в тройку наиболее влиятельных рейтинговых агентств мира, наряду с Moody’s и Fitch.