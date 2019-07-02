Доступность жилья в Приангарье находится на высоком уровне – область занимает 11-е место из 84

Иркутская область на 11-м месте по доступности жилья среди 84 российских регионов, об этом сообщает РИА Новости. Агентство составило очередной рейтинг регионов, позволяющий оценить потенциальные возможности покупки типовой квартиры площадью 60 квадратных метров семьей с одним ребенком.

Исследование выявило, что доступность жилья за прошедший год в целом немного выросла. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2019 года нужно копить 3,9 года, в то время как по итогам первого квартала 2018-го требовалось 4,4 года.

Эксперты объясняют такой результат опережающими темпами роста номинальной зарплаты и суммы вкладов населения по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

Самая благоприятная ситуация сложилась в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Там семьям с одним ребенком понадобится чуть менее полутора лет, чтобы накопить на типовую "двушку".

Иркутская область среди российских регионов на 11-м месте. Согласно исследованию жителю Приангарья необходимо 3,6 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв.м средней стоимостью 2,6 млн рублей, в то время как в в 2018 году на это понадобилось бы 4,3 года.

Справка

Индикатором рейтинга стало минимальное количество лет, за которые семья сможет накопить на квартиру при среднестатистической зарплате. При этом оговаривается, что придется откладывать остаток от доходов за вычетом прожиточного минимума, а также использовать накопленные депозиты на 1 января 2019 года.

Для оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2019 года.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.