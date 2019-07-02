«Ростелеком» готов участвовать в реализации проекта «Умный город» в Иркутске

Перспективы цифровизации городского хозяйства обсудили на первом совещании Центра компетенций по реализации проекта «Умный город» в Иркутске. В заседании приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатели комитетов городской администрации, представители научного сообщества. Участники мероприятия подчеркнули, что Иркутск вошел в список пилотных участников «Умного города» благодаря конкретным программам.

«Реализация «Умного города» проходит в рамках двух национальных проектов: «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». И задача муниципалитета — грамотно и четко выстроить совместную работу по цифровизации городского хозяйства. Она должна затрагивать все сферы жизнедеятельности, – отметил Дмитрий Бердников. – В Иркутске накоплен достаточно богатый опыт по внедрению инновационных технологий, поэтому сегодня важно выработать общее понимание по воплощению их в реальность».

В областном центре Приангарья разработана и утверждена дорожная карта «Умного города». В нее включены городское управление и «умный» транспорт, «умное» ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис. Сегодня администрация Иркутска ведет работу по привлечению российских и зарубежных предприятий, которые специализируются на концептуальных решениях «Умного города», как это делает компания «Ростелеком».

«Мы готовы разрабатывать и внедрять решения по цифровизации городской инфраструктуры», – заявил директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.

«Компания «Ростелеком» реализовала значимые проекты в областном центре. Установила систему видеонаблюдения в центральных местах отдыха в Иркутске: островах Юность, Конный, на бульваре Гагарина, в мемориальном комплексе «Иерусалимская гора», – подчеркнул заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Наша система интеллектуального видеонаблюдения является частью «Умного города». Она позволяет оперативно реагировать и предотвращать правонарушения. Это возможно благодаря оповещению при появлении подозрительных объектов, оставленных предметах, посторонних шумах и других тревожных событиях».

Справка: Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подписал Распоряжение о создании Центра компетенций по реализации проекта «Умный город», который будет заниматься разработкой, внедрением технологий и программ в сфере цифровизации городского хозяйства.

В марте текущего года подписано соглашение о сотрудничестве при реализации «Умного города» между администрацией Иркутска и Иркутским филиалом «Ростелекома». Предметом соглашения является взаимодействие мэрии областного центра Приангарья и оператором в сферах внедрения цифровых решений в управление инженерной инфраструктурой и ЖКХ, модернизации социальных объектов, разработке мероприятий по повышению безопасности и качества повседневной жизни горожан.