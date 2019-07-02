Рослесхоз рекомендует Иркутской области ввести режим ЧС в лесах

1 июля 2019 года состоялось заседание оперативного штаба Рослесхоза по охране лесов от пожаров. В связи с ухудшением лесопожарной обстановки и неблагоприятной прогнозной динамикой в Красноярском крае оперативный штаб Рослесхоза рекомендовал краевым властям ввести режим ЧС регионального уровня, а Иркутской области ‒ режим ЧС муниципального характера в лесах в Жигаловском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-Илимском и Чунском районах.

На территории Красноярского края и Иркутской области отмечается наиболее сложная лесопожарная обстановка. С 27 июня В Кежемском и Богучанском муниципальных районах Красноярского края введен режим ЧС. Борьба с огнем проводится в условиях труднодоступной местности, куда ограничена или невозможна доставка спецтехники. Кроме того, в регионах установилась сухая и жаркая погода с температурой воздуха местами выше +25‒30°С. В Иркутской области проведение внутрибазового маневрирования сил и средств пожаротушения осложнено в связи с паводковой ситуацией.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства в Красноярском крае 1 июля проводятся работы по тушению 21 лесного пожара на землях лесного фонда на пройденной огнем площади 16 046 га. Помощь региону оказывают 50 авиапожарных ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» и дополнительно запрошены еще 47 авиапожарных ведомства. В Иркутской области проводятся работы по тушению 27 пожаров на землях лесного фонда на пройденной огнем площади 7261 га. Для стабилизации лесопожарной обстановки помощь региону оказывают 32 федеральных авиапожарных.

Согласно метеопрогнозу в ближайшие дни дефицит осадков будет наблюдаться в северной части Иркутской области и в Эвенкийском районе Красноярского края. Там же будут отмечены и максимальные дневные температуры: до +28‒30°C и +31‒33°C соответственно. Повышенная вероятность возникновения гроз ожидается в южной и западной частях Иркутской области, а сильные грозы возможны в южной части Красноярского края.