Второй волны паводков не будет

Информация о второй волне паводков беспочвенна, никаких предпосылок для этого нет. Об этом заявил начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров. В настоящее время на всех реках идет снижение уровня воды, и в ближайшее время он понизится еще на 70-100 см. Обстановка стабилизируется, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Что касается осадков, то в ближайшее трое суток мы ждем осадки - в Тулунском и Нижнеудинском районах. В Нижнеудинском районе это горные участки, ливневые дожди, но локального характера. Условий, которые предшествовали нынешним событиям, их не будет. То есть продолжительных, затяжных дождей не ожидается, беспокоиться не стоит. В Тулуне тоже будут осадки ливневого характера, но особенность их в том, что они носят локальный характер, на гидрологическую обстановку это никак не повлияет, – отметил Азат Насыров.

За все историю наблюдений, уровень воды в реках Тулуна таких значений, как при наводнении этого года, не достигал никогда. Последний раз приближенное значение было зафиксировано в 1984 году, когда уровень достиг 1133 см, в этом году специалисты зарегистрировали максимальный уровень 1387 см, практически на 2,5 метра выше.

– Основная и главная причина наводнения – это, конечно, осадки. Выпало за четыре дня от полутора до четырех месячных норм. Дожди не прекращались, они были интенсивными, продолжительными, это и привело к таким последствиям. Слухи о ледниках и активном воздействии на облака, что вызывали дожди, беспочвенны, – пояснил Азат Насыров.