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Автомобилистов и водителей грузовых фур просят воздержаться от поездок в Иркутскую область, чтобы не создавать заторы

2 июля 2019

В связи с действующим на территории Иркутской области режимом ЧС по согласованию с ГИБДД по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта в границах региона. Водителей таких автомобилей сейчас останавливают на территории Бурятии и Красноярского края.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» убедительно просит автовладельцев воздержаться от поездок по федеральной трассе Р-255 через Иркутскую область до восстановления движения на указанном участке дороги - км 1490 - км 1497.

На 6.30 2 июля вода в р. Ия упала до 952 см при критической отметке 700 см.

Дорожные службы делают все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее: в настоящий момент отсыпано 5 тыс. кубометров скальной породы, работы продолжаются и в ночное время. С  проезжей части дороги вывозится мусор и иные конструкции в т.ч. остатки домов. Всего на участках федеральной трассы, пострадавших от наводнения, работает 45 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.

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