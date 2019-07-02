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РУСАЛ в Тайшетском районе восстанавливает пострадавшие от паводка дороги

2 июля 2019

Сводные бригады строителей Тайшетского алюминиевого завода приступили к восстановлению дорог на территории района. В связи с паводками в Иркутской области введен режим ЧС, сложная ситуация сейчас сохраняется в нескольких районах, в том числе в Тайшетском.

Из-за наводнения оторванными от районного центра оказались деревня Сафроновка и  село Старый Акульшет. Там размыто два километра дороги, через мост в Старом Акульшете из-за угрозы обрушения не пропускают тяжелую технику и большегрузы.

Устранение последствий наводнения на данном участке ведётся силами РУСАЛа и представителями подрядных организаций.

В выходные в зону подтопления в Старом Акульшете прибыл генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. Он дал распоряжение максимально полно и оперативно провести неотложные работы по отводу воды и восстановлению дороги, а как только вода уйдет – заняться укреплением моста.

Люди и тяжелая техника с 30 июня, как только частично спала вода, вышли на восстановление дорог. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 24 единицы техники.

– Мы сейчас восстанавливаем дорожное полотно, ставим конструкцию для дренажа, чтобы избежать повторного размыва дороги. Есть разрушения и в самой деревне, сейчас мы прорабатываем варианты ремонтов, — рассказал Виталий Перцев, генеральный директор ООО "Инженерно-строительная Компания", подрядчика РУСАЛа по выполнению данных работ.

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Социальные объекты двух населенных пунктов, где  живет около тысячи жителей, были оперативно обследованы специалистами стройнадзора компании, повреждений не обнаружено. Сейчас специалисты проверяют объекты энергетики и сети. 

На промплощадке самого завода угрозы подтопления нет, с 27.06.2019 все подразделения предприятия приведены в режим повышенной готовности.


/ СИА /
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