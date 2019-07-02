Офисы и банкоматы Сбербанка возвращаются в штатный режим работы после паводка

Офисы Сбербанка, расположенные на территориях, пострадавших от наводнения, постепенно начинают возвращаться к обычному режиму работы. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе на данный момент осуществляется обслуживание клиентов в следующих отделениях банка:

№ 8586/0314 (г. Нижнеудинск, ул.Масловского,11) – пн.-пт., 09.00-18.00

№ 8685/0309 (п. Шумский) – пн.-пт., 08.15-16.30 (перерыв с 13.00 до 13.45)

№ 8586/0312 (п. Ук) - пн. -пт., 08.30-16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Все операции по приему/выдаче наличных денежных средств для жителей города и близлежащих территорий осуществляют банкоматы, расположенные по адресам: ул. Лермонтова,31; ул. Карла Маркса,93; ул. Просвещения,25;

С 1 июля в Тулуне возобновили свою работу следующие офисы Сбербанка:

№ 8586/0300 (г. Тулун, мкр. Угольщиков,5) -09.00-18.00

№ 8685/ 0295 (п. Гуран) - вт., пт., сб. с 09.00-15.15 (перерыв 12.00-12.45)

№ 8685/ 0296 (п. Будагово) - ср., 10.00-18.00 (перерыв 13.00-13.45)

№ 8586/0298 (п. Икей) – вт., чт., пт., 10.00-16.15 (перерыв 13.00-13.45)

№ 8586/0299 (п. Бадар) – чт., 08.30-17.45 (перерыв 12.00-12.45)

№8586/0301 (п. Азей) - вт., чт., пт., 10.00-16.30 (перерыв 13.00-14.00)

№ 8586/0304 (п. Алгатуй) - вт.-пт., 09.45.00-18.00 (перерыв с 13.00-13.45), сб. (09.00-12.30)

В штатном режиме в городе работают 14 банкоматов, расположенных по адресам: мкр. Угольщиков,5, 8 а,38,45; ул. Горячкина,12; ул. Ермакова, 2; ул. Блюхера,181; ул.Ленина,5; п. Стекольный,51; пер. Энергетиков,6; ул.Гидролизная,16; ул.Войкова,25.

Специалисты офисов Сбербанка консультируют население по всем вопросам оказания банковских услуг, в том числе работают с обращениям граждан, утерявших документы во время наводнения. При утере паспорта, жителям пострадавших от затопления территорий необходимо обратиться в паспортный стол, получить «Временное удостоверение личности» (ф.№2-П) и с этим документом обратиться в филиал банка. Если у гражданина утеряна банковская карта, он может прийти (с паспортом) в ближайший офис Сбербанка и ему обязательно окажут помощь в получении личных денежных средств.

Какие офисы не работают

На данный момент в связи с отсутствием электроэнергии и связи временно приостановлена работа следующих филиалов Байкальского банка ПАО Сбербанк:

№8586/0292 (г. Тулун)

№8586/0306 (г. Нижнеудинск)

№8586/0336 (пос. Шиткино, Тайшетский район).

Филиал №8586/0342 (пос. Октябрьск, Чунский район)- закрыт по причине полного затопления здания; устройства самообслуживания в поселке не работают в связи с отсутствием электричества.

Филиал №8586/0343 (пос. Веселый, Чунский район) временно не работает в связи с отсутствием доступа в поселок.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Байкальский банк в максимально сжатые сроки восстанавливает работу своих подразделений, оказавшихся в эпицентре природной стихии, часть наших офисов и банкоматов также попала под затопление. Несмотря на всю сложность ситуации, Банк продолжает работать на всей территории зоны затопления, там, где есть электроэнергия и связь. Наши специалисты прилагают все усилия по восстановлению сети обслуживания, перебоев с наличными денежными средствами нет ».

1 июля Сбербанк России объявил о том, что для помощи пострадавших и решения первоочередных проблем им будет оперативно выделено 20 млн. рублей благотворительной помощи.