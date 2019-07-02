Названы причины паводка в Иркутской области

К катастрофическим паводкам в Иркутской области привело аномальное развитие атмосферных процессов, вероятность повторения которых в будущем достаточно высока, считают на кафедре метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находится во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. Сотрудники кафедры провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших уникальным гидрометеорологическим явлениям. Полученные результаты представила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева:

— Наиболее интенсивный паводок наблюдался на реке Ия в Тулунском районе. За три дня, с 25 по 27 июня, там выпало рекордное для территории области количество осадков — больше месячной нормы в 3,7 раз.

Причина катастрофических паводков — аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась территория Иркутской области.

Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков.

Также отмечу, если обычно сильные и продолжительные осадки летом в Иркутской области вызваны прохождением монгольских циклонов, то еще одним «виновником» данной ситуации явился холодный циклонический вихрь. Он образовался 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке.

Следует ли ожидать таких ситуаций в дальнейшем? В условиях наблюдаемой тенденции увеличения положительных аномалий температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в июне вероятность сильных и продолжительных осадков в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов.

Отмечу, что такое сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать.