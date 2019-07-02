РУСАЛ перенёс забег "Чистый город - счастливые лица" из-за паводка в Иркутской области

РУСАЛ принял решение перенести забег "Чистый город - счастливые лица" из-за паводка в Иркутской области. Напомним, что экологический забег был запланирован на 4 июля.

«За прошедшие выходные значительно изменилась информационная повестка дня. Сейчас у всех на слуху и в центре внимания катастрофические последствия наводнения в Приангарье. Поэтому было принято решение об отмене нашей акции, экологического забега "Чистый город - счастливые лица". Мы обязательно вернёмся к этому проекту, реализуем его, но чуть позже, когда ситуация в регионе улучшится», - прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы БрАЗа Ксения Привалова.

Видео: Братской студии телевидения, https://bst.bratsk.ru